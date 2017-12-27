Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры

В преддверии Нового года специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по покупке красной икры. В двух из трех банок с надписью «Сделано в России» можно встретить низкокачественную черную икру из Китая, передает «
В ведомстве рекомендовали не покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. «Внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки, маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово „Икра“, номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности „Р“. Обратите внимание, что надпись должна быть „выбита“ изнутри», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В сообщении отметили, что не рекомендуется приобретать икру, в составе которой есть пищевая добавка Е-239 (уротропин). Разрешенными консервантами остаются Е-200 и Е-211.
Также необходимо обращать внимание на упаковку: крышка банки не должна проминаться и быть вздутой, продукт должен заполнять полностью емкость.
Роспотребнадзор подсказал несколько признаков, которые помогут отличить натуральную икру от искусственной:
- у настоящего продукта икринки мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки — «сдувшиеся», значит ее уже размораживали;
- натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных более жесткая;
- качество продукта можно проверить, положив ее в горячую воду — натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.
Хранить продукт рекомендуется в стекляной таре в холодильнике и употребить его в течение трех дней.