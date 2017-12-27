Рязанских коммунальщиков оштрафовали за низкую температуру горячей воды

Прокуратура оштрафовала рязанских коммунальщиков за низкую температуру горячей воды. Об этом сообщил ее
В надзорный орган пожаловались жильцы дома №46 по Касимовскому шоссе. Проверка показала, что температура горячей воды не соответствует СанПиНу.
«В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой района директору МУП „РМПТС“ внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено», — говорится в сообщении.
Кроме того, предприятие оштрафовали по статье 7.23 КоАП РФ. Сумма штрафа не уточняется.