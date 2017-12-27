Минфин впервые огласил зарплаты федеральных министров. Данные опубликовали за 2016 год, передает «РБК».
Самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов — 1,73 млн рублей в месяц. Чуть меньше получали министр экономического развития и министр энергетики — 1,27 млн и 1,16 млн рублей соответственно.
На следующих местах глава МЧС (954 тыс рублей) и министр промышленности и торговли (921 тыс рублей). В десятку также попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования.
Меньше всех из федеральных министров в 2016 году получили глава Минстроя (443 тыс рублей в месяц) Михаил Мень и глава Минсельхоза Александр Ткачев (451 тыс рублей).
Среднемесячная зарплата чиновников, находящихся на госдолжностях, составила 693 тыс рублей.