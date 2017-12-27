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8:22, 27 декабря 2017 1 505
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Вопрос достройки ЖК «Аэробус» решен — Любимов

Вопрос достройки ЖК «Аэробус» решен — Любимов

Договор с инвестором на достройку ЖК «Аэробус» заключен. Об этом во вторник, 26 декабря, на заседании регионального правительства заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Так, в это воскресенье был решен вопрос с одним из самых проблемных объектов долевого строительства — ЖК „Аэробус“ — был заключен инвестиционный договор», — сказал Николай Любимов.

Также он рассказал о прогрессе в решении проблем обманутых дольщиков. По словам главы региона всего зоне риска было 28 домов, не сданных с 2010 года, это 2987 договоров долевого участия, где срок передачи квартир грубо нарушили.

«До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 3 многоквартирных жилых дома, строительство которых осуществляется с нарушением срока», — сказал губернатор.


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