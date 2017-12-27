Компания «Еламед» пожелала рязанцам подъема на новые ступени развития в 2018 году

Компания «Еламед» поздравила рязанцев с наступающими праздниками и пожелала жителям города и области добра, здоровья и подъема на новые ступени развития в новом году.
«В канун Нового 2018 года хотим пожелать вам, чтобы каждый из дней грядущего периода был для вас полон добра и счастливых моментов, стал временем для свершения задуманных планов и исполнения желаний. Пусть в наступающем году осуществятся самые заветные мечты, ваши родные и близкие будут счастливы и здоровы, а в домах будет любовь и согласие», — сказали в компании.