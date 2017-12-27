Губернатор наградил «Рязаньавтодор» как лучшую организацию региона

Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил руководителей лучших предприятий и организаций региона 2016 года. Лидером в конкурсе стало АО «Рязаньавтодор». Любимов вручил диплом I степени гендиректору компании Валерию Бебко.
«Сегодня акционерное общество — одно из самых крупных, динамичных, успешно развивающихся предприятий Рязанское области. Основная задача для дорожников — это качество работ. Поэтому в дорожном строительстве все более активно применяются современные технологии, что ведет к увеличению межремонтного периода, снижению эксплуатационных затрат на содержание дорог», — рассказали в пресс-службе «Рязаньавтодора». В его структуре одиннадцать филиалов, 17 АБЗ, а одним из подразделений предприятия является проектная организация.
«Основная доля средств дорожного фонда составляет содержание трасс. Мало построить или отремонтировать дороги — важно их качественно содержать, потому что от этого в большей степени зависит их долговечность», — говорится в сообщении.
Как отметили представители предприятия, в ближайшей перспективе АО «Рязаньавтодор» совершенствование материально-производственной базы и формирование кадрового потенциала.
Всего в конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области» приняли участие 83 компании.