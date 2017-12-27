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12:22, 27 декабря 2017 967
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Джедаи и супергерои. Названы имена самых кассовых актеров уходящего года

Джедаи и супергерои. Названы имена самых кассовых актеров уходящего года

Названы имена самых кассовых актеров уходящего года. Рейтинг основан на данных портала Box Office Mojo, пишет Forbes.

Успех франшизы «Форсаж 8» сделал американца Вина Дизеля самым кассовым актером уходящего года. Он заработал 1,6 млрд долларов.

Второе место занял Дуэйн Джонсон с 1,5 млрд долларов общих сборов. Третьей стала актриса Галь Гадот, которая сыграла Чудо Женщину в экранизации серии комиксов DC и заработала в 2017 году 1,4 млрд долларов.

В пятерку также вошли Эмма Уотсон и Джонни Депп. На шестом месте Дэйзи Ридли, сыгравшая главную роль в последних «Звездных войнах». Седьмое, восьмое и девятое места достались Тому Холланду, Крису Пратту и Крису Хемсворту. Все трое сыграли в фильмах с супергероями.

Фото «Кинопоиск»


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