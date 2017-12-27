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9:35, 27 декабря 2017 487
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Больница в Лесном получила реанимобиль 3

Больница в Лесном получила реанимобиль

Больница в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области получила реанимобиль. Об этом сообщила группа «Лесной — город будущего

Машину приобрели на средства федерального бюджета.

«Новейшее оборудование скорой помощи позволит нам доступно и на высшем уровне оказывать медицинские услуги населению. Наша больница обслуживает более 7 тысяч жителей поселка и 15 деревень в округе. Ключи от нового автомобиля мы передаем опытному водителю Владимиру Радюхину», — отметила главный врач Лесновской больницы Наида Магомедова.

Ожидается, что больница в Лесном также получит около 4 милионов рублей на капитальный ремонт помещений, палат, кабинетов, входных групп и других объектов.

Напомним, поселок Лесной стал территорией опережающего развития. Частные лица инвестируют в него более 5,6 миллиардов рублей.


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