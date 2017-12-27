Больница в Лесном получила реанимобиль

Больница в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области получила реанимобиль. Об этом сообщила группа «
Машину приобрели на средства федерального бюджета.
«Новейшее оборудование скорой помощи позволит нам доступно и на высшем уровне оказывать медицинские услуги населению. Наша больница обслуживает более 7 тысяч жителей поселка и 15 деревень в округе. Ключи от нового автомобиля мы передаем опытному водителю Владимиру Радюхину», — отметила главный врач Лесновской больницы Наида Магомедова.
Ожидается, что больница в Лесном также получит около 4 милионов рублей на капитальный ремонт помещений, палат, кабинетов, входных групп и других объектов.
Напомним, поселок Лесной стал территорией опережающего развития. Частные лица инвестируют в него более 5,6 миллиардов рублей.