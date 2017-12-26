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12:24, 26 декабря 2017 680
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Рязанской спецтехники разрешили парковаться бесплатно

Рязанской спецтехники разрешили парковаться бесплатно

В Рязани машинам спецтехники разрешили парковаться бесплатно. Решение приняли на заседании гордумы во вторник, 26 декабря.

Теперь машины, которые проводят плановые и аварийные работы будут бесплатно. При этом машины должны внести в электронный парковочный реестр.

Это техника, которая проводит ремонтые работы холодной и горячей воды, тепло-, газо- и электроснабжения, а также благоустройство территорий, ремонту и содержанию дорог в Рязани.

В новом докумете также уточнили список экстренных служб, которые паркуются также бесплатно. В него вошли машины скорой помощи, полиция, МЧС, Росгвардия, следственный комитет, прокуратура, ФСБ, приставы, спецсвязь.

И.о. вице-мэра Рязани Владимир Луканцов отметил, что список служб будет корректироваться.


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