Рязанской спецтехники разрешили парковаться бесплатно

В Рязани машинам спецтехники разрешили парковаться бесплатно. Решение приняли на заседании гордумы во вторник, 26 декабря.
Теперь машины, которые проводят плановые и аварийные работы будут бесплатно. При этом машины должны внести в электронный парковочный реестр.
Это техника, которая проводит ремонтые работы холодной и горячей воды, тепло-, газо- и электроснабжения, а также благоустройство территорий, ремонту и содержанию дорог в Рязани.
В новом докумете также уточнили список экстренных служб, которые паркуются также бесплатно. В него вошли машины скорой помощи, полиция, МЧС, Росгвардия, следственный комитет, прокуратура, ФСБ, приставы, спецсвязь.
И.о. вице-мэра Рязани Владимир Луканцов отметил, что список служб будет корректироваться.