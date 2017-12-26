В Рязани начали работать четыре лыжные трассы. Об этом сообщил
Так, трассы, рассчитанные на разные дистанции от 2 до 5 км, открыли в Солотче, Голенчине, Мемориальном парке и в районе Лесопарка.
В Лесопарковой зоне в районе Торгового городка протяженность маршрута составляет 5 км, в поселке Солотча — 3,850 км, в селе Голенчино — 5 и 2,5 км.
В Мемориальном парке лыжники могут выбрать для себя дистанцию в 5, 3 или 2 км, для отдыхающих там рязанцев предусмотрена работа пункта проката спортивного инвентаря.