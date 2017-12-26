В аварии в центре Рязани пострадал водитель и пассажирка одной из легковушек

В ДТП в центре Рязани пострадал водитель и пассажирка одной из легковушек. Об этом сообщла пресс-служба регионального управления ГИББД.
Авария
Их госпитализировали с травмами легкой и средней степени тяжести. Обстоятельства аварии уточняются.
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В ДТП в центре Рязани пострадал водитель и пассажирка одной из легковушек. Об этом сообщла пресс-служба регионального управления ГИББД.
Авария
Их госпитализировали с травмами легкой и средней степени тяжести. Обстоятельства аварии уточняются.
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