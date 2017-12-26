Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:01, 26 декабря 2017 801
 0    0

В аварии в центре Рязани пострадал водитель и пассажирка одной из легковушек

В аварии в центре Рязани пострадал водитель и пассажирка одной из легковушек

В ДТП в центре Рязани пострадал водитель и пассажирка одной из легковушек. Об этом сообщла пресс-служба регионального управления ГИББД.

Авария произошла в понедельник, 25 декабря, около 23:00, на пересечении Первомайского проспекта и улица Каширина. По предварительной информации, 19-летний рязанец на Toyota Carina при повороте налево протаранил Chevrolet Aveo, двигавшийся по Первомайскому проспекту. В аварии пострадали 32-летний водитель Chevrolet и его 38-летняя пассажирка.

Их госпитализировали с травмами легкой и средней степени тяжести. Обстоятельства аварии уточняются.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:07, 26 декабря 2017
ДТП с маршруткой парализовало движение по улице Свободы
11:42, 26 декабря 2017
Водителя автобуса, сбившего людей на Славянском бульваре, госпитализировали
11:07, 26 декабря 2017
В аварии на Касимовском шоссе пострадала 11-летняя девочка
10:31, 26 декабря 2017
Автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев наезда на 16-летнюю рязанку
10:19, 26 декабря 2017
В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП с пожилым пешеходом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Автомобильные итоги года

Автомобильные итоги года

2017 год стал знаковым для всех российских автомобилистов.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 347 724
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
16:32, 24 декабря 2017 216 759
В понедельник в Рязанской области ожидается метель
14:52, 18 декабря 2017 206 917
Средняя пенсия в 2018 году вырастет 1
17:05, 24 декабря 2017 192 833
Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах
12:20, 24 декабря 2017 170 236
Антимонопольщики проверят «новогодние» цены в такси 1
Все новости
Голосования

Вы следите за развитием криптовалют?

Окончание опроса: 27.12.2017
Архив голосований
Форум