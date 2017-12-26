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15:00, 26 декабря 2017 1 262
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Совфед отклонил закон о запрете жестокого обращения с животными при тренировке охотничьих собак

Совфед отклонил закон о запрете жестокого обращения с животными при тренировке охотничьих собак

Совет Федерации отклонил закон, который запрещает жестокие методы тренировки охотничьих собак, передает «Интерфакс».

За то, чтобы принять его, проголосовали только 43 сенатора из 143. Закон отправили обратно в Госдуму для создания согласительной комиссии.

Ранее документ поддержала Госдума. Закон предполагал запретить контактную тренировку охотничьих собак на живых животных и сделать ее более гуманной, чтобы не причинять им вред. Согласно нововведениям притравка разрешалась только через ограждение. Необоснованную жестокость к диким животным предполагалось пресекать.

Также в документе указано, что заниматься такой деятельностью могут только юрлица или ИП, которые имеют закрепленные охотничьи угодья.


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