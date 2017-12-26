Совфед отклонил закон о запрете жестокого обращения с животными при тренировке охотничьих собак

Совет Федерации отклонил закон, который запрещает жестокие методы тренировки охотничьих собак, передает «
За то, чтобы принять его, проголосовали только 43 сенатора из 143. Закон отправили обратно в Госдуму для создания согласительной комиссии.
Ранее документ поддержала Госдума. Закон предполагал запретить контактную тренировку охотничьих собак на живых животных и сделать ее более гуманной, чтобы не причинять им вред. Согласно нововведениям притравка разрешалась только через ограждение. Необоснованную жестокость к диким животным предполагалось пресекать.
Также в документе указано, что заниматься такой деятельностью могут только юрлица или ИП, которые имеют закрепленные охотничьи угодья.