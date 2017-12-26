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10:19, 26 декабря 2017 861
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Скопинский автоагрегатный завод планирует сотрудничать с калужским «Пежо Ситроен Митцубиси»

Скопинский автоагрегатный завод планирует сотрудничать с калужским «Пежо Ситроен Митцубиси»

Скопинский автоагрегатный завод рассчитывает, что в перспективе в число его партнеров войдет калужское предприятие Peugeot Citroen Mitsubishi. Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».

В понедельник, 25 декабря, министр промышленности области Светлана Горячкина поздравила руководство и коллектив ООО «СААЗ-Комплект» с открытием нового цеха, приуроченным к 55-летию предприятия. «Он включает в себя комплексную высокотехнологичную линию для окрашивания деталей автомобилей по новым технологиям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый цех позволил открыть дополнительные рабочие места, а также расширить производственные мощности и увеличить производительность труда. Комплектующие изготавливаются для машин, собираемых на конвейерах «АвтоВАЗа» и «УАЗа».

Фото с сайта завода


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6 дней назад
Где рязанцу купить товары дешевле?

Где рязанцу купить товары дешевле?

Сегодня самым удобным местом для выгодных покупок являются интернет-магазины, где можно купить практически все гораздо дешевле, безопаснее и даже с доставкой на дом.

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