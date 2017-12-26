Скопинский автоагрегатный завод планирует сотрудничать с калужским «Пежо Ситроен Митцубиси»

Скопинский автоагрегатный завод рассчитывает, что в перспективе в число его партнеров войдет калужское предприятие Peugeot Citroen Mitsubishi. Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».
В понедельник, 25 декабря, министр промышленности области Светлана Горячкина поздравила руководство и коллектив ООО «СААЗ-Комплект» с открытием нового цеха, приуроченным к 55-летию предприятия. «Он включает в себя комплексную высокотехнологичную линию для окрашивания деталей автомобилей по новым технологиям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый цех позволил открыть дополнительные рабочие места, а также расширить производственные мощности и увеличить производительность труда. Комплектующие изготавливаются для машин, собираемых на конвейерах «АвтоВАЗа» и «УАЗа».
Фото с сайта завода