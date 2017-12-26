Скопинец ранил инвалида ножом в шею и отправился в колонию

Жителя Скопинского района осудили за то, что он ранил инвалида ножом в шею. Об этом сообщила
Установлено, что в январе 2017 года мужчины выпивали. Потерпевший оскорбил ранее судимого собутыльника, после чего тот подошел к нему с ножом. В этот момент инвалид лежал на полу и не мог сопротивляться. Осужденный ранил его в шею.
Через несколько дней пострадавший скончался, однако экспертиза показала, что причиной смерти стало не ножевое ранение.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пунктам «б, з» части 2 статьи 111 УК РФ. В ходе следствия подсудимый частично признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима и присоединил наказание к неотбытому сроку с отменой условного заключения. Общий срок наказания составил шесть с половиной лет.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.