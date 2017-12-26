На 93-м году скончался композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщил сайт телеканала «
Артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский умер во вторник, 26 декабря.
Отмечается, что об этом сообщили близкие композитора из информационной программы «Вести».
Владимир Шаинский родился в Киеве 12 декабря 1925 года. Он является автором мелодий из популярных художественных и мультипликационных фильмов. Среди них кинокартины «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», «Завтрак на траве», «Школьный вальс», «Финист — ясный сокол», «Пока бьют часы», документальный фильм «Шаги истории», мультфильмы «Чебурашка», «Шапокляк», «Катерок», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!», музыкальные сказки «2×2 = 4», «Площадь картонных часов» и многие другие.