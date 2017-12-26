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16:05, 26 декабря 2017 1 408
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Скончался композитор Владимир Шаинский

Скончался композитор Владимир Шаинский

На 93-м году скончался композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщил сайт телеканала «Культура».

Артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский умер во вторник, 26 декабря.

Отмечается, что об этом сообщили близкие композитора из информационной программы «Вести».

Владимир Шаинский родился в Киеве 12 декабря 1925 года. Он является автором мелодий из популярных художественных и мультипликационных фильмов. Среди них кинокартины «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», «Завтрак на траве», «Школьный вальс», «Финист — ясный сокол», «Пока бьют часы», документальный фильм «Шаги истории», мультфильмы «Чебурашка», «Шапокляк», «Катерок», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!», музыкальные сказки «2×2 = 4», «Площадь картонных часов» и многие другие.


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