Сасовские автоинспекторы отказались от взятки в 50 тысяч рублей

В Сасове будут судить пьяного водителя, пытавшегося откупиться от полицейского. Об этом сообщил
8 октября 2017 года в полицию сообщили о пьяном водителе «Волги», замеченном на улице Сасова. Вскоре его остановили. Водителя уже не в первый раз поймали пьяным за рулем, поэтому нарушитель предложил инспектору ГИБДД взятку в 50 тысяч рублей, чтобы избежать уголовной ответственности. При себе у водителя такой суммы не было — он предложил сотрудникам ДПС съездить за деньгами к нему домой, но полицейские отказались.
Против 47-летнего сасовца возбудили уголовное дело за повторное пьяное вождение и покушение на дачу взятки (статья 264.1 УК РФ и часть 1 статьи 30 часть 3 статьи 291 УК РФ). Вскоре он предстанет перед судом.
Местному жителю, который сообщил в полицию о пьяном водителе, руководитель Сасовского межрайонного следственного отдела объявил благодарность.