Рязанского полицейского оштрафовали на 100 тысяч за звонок о бомбе

Рязанского полицейского оштрафовали на 100 тысяч за телефонный терроризм. Об этом сообщил
Случай произошел в сентябре этого года. Пьяный сотрудник органов внутренних дел сообщил в экстренные службы о готовящемся взрыве в рязанском ресторане. Никакой бомбы не было, полицейский сделал звонок, чтобы нарушить работу заведения.
На суде он признал свою вину.
Суд признал злоумышленника виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 207 УК РФ. Обвиняемому назначили штраф в 100 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.