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22:20, 26 декабря 2017 607
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Рязанского полицейского оштрафовали на 100 тысяч за звонок о бомбе 1

Рязанского полицейского оштрафовали на 100 тысяч за звонок о бомбе

Рязанского полицейского оштрафовали на 100 тысяч за телефонный терроризм. Об этом сообщил Советский районный суд.

Случай произошел в сентябре этого года. Пьяный сотрудник органов внутренних дел сообщил в экстренные службы о готовящемся взрыве в рязанском ресторане. Никакой бомбы не было, полицейский сделал звонок, чтобы нарушить работу заведения.

На суде он признал свою вину.

Суд признал злоумышленника виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 207 УК РФ. Обвиняемому назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.


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Где рязанцу купить товары дешевле?

Где рязанцу купить товары дешевле?

Сегодня самым удобным местом для выгодных покупок являются интернет-магазины, где можно купить практически все гораздо дешевле, безопаснее и даже с доставкой на дом.

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