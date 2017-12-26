Рязанку отправили в колонию за кражу телефона

Жительницу Рыбновского района приговорили к году и четырем месяцам лишения свободы за кражу сотового телефона. Об этом сообщила пресс-служба
Преступление произошло в сентябре 2017 года. Обвиняемая, будучи пьяной, проникла в квартиру знакомой и украла лежавший на диване телефон Samsung.
На суде женщина полностью признала вину, раскаялась, возместила ущерб и попросила рассмотреть дело в особом порядке. Но это не помогло ей избежать лишения свободы. Суд учел, что обвиняемая имеет судимость за особо тяжкое преступление.
В итоге ее приговорили к 1 году 4 месяцам колонии общего режима. Злоумышленницу взяли под стражу в зале суда.