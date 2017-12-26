Рязанец погасил долг после запрета выезжать за границу

Житель Касимовского района оплатил штраф после того, как ему запретили выезжать за границу. Об этом сообщила
В соответствии с решением суда мужчине нужно было устранить нарушения охранной зоны объектов системы газоснабжения. Должнику неоднократно вручали требования суда, но тот не исполнил их, за что трижды привлекался к административной ответственности.
После этого судебный пристав ограничил выезд должника за пределы России.
Тур в Объединенные Арабские Эмираты, приобретенный жителем Касимовского района, стимулировал его к исполнению решения суда.
Установили, что должник оплатил штрафы на сумму 4,5 тысяч рублей и исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, поскольку срок для добровольного исполнения требований истек.
Приставы сняли ограничение о невыезде должника.