Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:10, 26 декабря 2017 507
 0    0

Рязанец погасил долг после запрета выезжать за границу

Рязанец погасил долг после запрета выезжать за границу

Житель Касимовского района оплатил штраф после того, как ему запретили выезжать за границу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

В соответствии с решением суда мужчине нужно было устранить нарушения охранной зоны объектов системы газоснабжения. Должнику неоднократно вручали требования суда, но тот не исполнил их, за что трижды привлекался к административной ответственности.

После этого судебный пристав ограничил выезд должника за пределы России.

Тур в Объединенные Арабские Эмираты, приобретенный жителем Касимовского района, стимулировал его к исполнению решения суда.

Установили, что должник оплатил штрафы на сумму 4,5 тысяч рублей и исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, поскольку срок для добровольного исполнения требований истек.

Приставы сняли ограничение о невыезде должника.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:19, 26 декабря 2017
Площадь Мичурина застроят десятиэтажками
12:14, 26 декабря 2017
Площадь Рязани уменьшили почти на полтора гектара
12:13, 26 декабря 2017
С рязанца взыскали 350 тысяч рублей в пользу пострадавшей в ДТП женщины
11:52, 26 декабря 2017
Гордума ужесточила застройку Солотчи
10:41, 26 декабря 2017
Полиция проверит сообщение о повешенной собаке в центре Касимова
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Где рязанцу купить товары дешевле?

Где рязанцу купить товары дешевле?

Сегодня самым удобным местом для выгодных покупок являются интернет-магазины, где можно купить практически все гораздо дешевле, безопаснее и даже с доставкой на дом.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 347 724
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
16:32, 24 декабря 2017 216 759
В понедельник в Рязанской области ожидается метель
14:52, 18 декабря 2017 206 917
Средняя пенсия в 2018 году вырастет 1
17:05, 24 декабря 2017 192 833
Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах
12:20, 24 декабря 2017 170 236
Антимонопольщики проверят «новогодние» цены в такси 1
Все новости
Голосования

Вы следите за развитием криптовалют?

Окончание опроса: 27.12.2017
Архив голосований
Форум