Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Тамбове семилетней девочки

В Рязани разыскивают семилетнюю девочку, без вести пропавшую в Тамбове два года назад. Об этом сообщила
О девочке ничего неизвестно с 21 октября 2015 года. В тот день ребенка забрал отец — Константин Грачев 1964 года рождения, и увез в неизвестном направлении. Полиция предполагает, что мужчина скрывает местонахождение дочери.
Приметы девочки: на вид 6-7 лет, телосложение худощавое, волосы русые до плеч.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении или судьбе без вести пропавшей девочки, попросили обращаться в управление уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области по телефонам: 8 (4752) 799-754, 799-886, 799-165 или 02.