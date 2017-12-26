«Ростелеком» подарит жителям Рязанской области «Год без забот»

Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» смогут получить от трех до шести месяцев бесплатного общения. В рамках акции «Год без забот» абонентам действующих пакетных тарифов стала доступна услуга «Годовой абонемент», рассказали в пресс-службе компании.
Подключив услугу до 31 января 2018 года и оплатив одновременно шесть месяцев абонентского обслуживания на тарифах XL, абонент получит еще полгода в подарок. На остальных тарифах — три месяца в подарок при авансовом платеже за девять месяцев. Отмечается, что абоненты Рязанского региона смогут подключиться к акции до 31 января 2018 года.
«Мобильная связь „Ростелекома“ — это отличное покрытие, бесплатные звонки на все городские и мобильные номера оператора по всей России и масса выгодных предложений. К примеру, наша последняя акция „Год без забот“ позволяет не только на целый год забыть об оплате мобильного телефона, но еще и существенно сэкономить», — подчеркнул директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Максим Иванов.
Узнать стоимость услуги «Годовой абонемент» для своего тарифного плана можно с помощью бесплатной USSD команды *100*2018*2# или через SMS с текстом «2018» на номер 100.