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14:25, 26 декабря 2017 827

«Ростелеком» подарит жителям Рязанской области «Год без забот»

«Ростелеком» подарит жителям Рязанской области «Год без забот»

Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» смогут получить от трех до шести месяцев бесплатного общения. В рамках акции «Год без забот» абонентам действующих пакетных тарифов стала доступна услуга «Годовой абонемент», рассказали в пресс-службе компании.

Подключив услугу до 31 января 2018 года и оплатив одновременно шесть месяцев абонентского обслуживания на тарифах XL, абонент получит еще полгода в подарок. На остальных тарифах — три месяца в подарок при авансовом платеже за девять месяцев. Отмечается, что абоненты Рязанского региона смогут подключиться к акции до 31 января 2018 года.

«Мобильная связь „Ростелекома“ — это отличное покрытие, бесплатные звонки на все городские и мобильные номера оператора по всей России и масса выгодных предложений. К примеру, наша последняя акция „Год без забот“ позволяет не только на целый год забыть об оплате мобильного телефона, но еще и существенно сэкономить», — подчеркнул директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Максим Иванов.

Узнать стоимость услуги «Годовой абонемент» для своего тарифного плана можно с помощью бесплатной USSD команды *100*2018*2# или через SMS с текстом «2018» на номер 100.


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