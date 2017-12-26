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8:44, 26 декабря 2017 3 761
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Названо главное слово года в России

Названо главное слово года в России

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил десять главных слов уходящего года. Список опубликован на сайте «Год литературы 2017 «.

Так, на первом месте оказалось слово «реновация». В тройке лидеров — «биткоин» и «хайп».

В топ-10 также попали «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство» («харассмент»). Кроме того, специалисты определили пятнадцать «протологизмов» (авторских неологизмов). В этом списке на первом месте слово «домогант», втором — «гоп-политика», третье место досталось протологизму «зломенитый».


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