Названо главное слово года в России

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил десять главных слов уходящего года. Список опубликован на сайте
Так, на первом месте оказалось слово «реновация». В тройке лидеров — «биткоин» и «хайп».
В топ-10 также попали «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство» («харассмент»). Кроме того, специалисты определили пятнадцать «протологизмов» (авторских неологизмов). В этом списке на первом месте слово «домогант», втором — «гоп-политика», третье место досталось протологизму «зломенитый».