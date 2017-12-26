Инициативная группа выдвинула Путина на пост президента

Инициативная группа избирателей выдвинула Владимира Путина на пост президента. За выдвижение проголосовали ее 668 членов, передает «
Документы направят в ЦИК, после чего представитель кандидата сможет открыть счет для избирательного фонда и начать сбор подписей. Так как действующий президент идет на выборы как самовыдвиженец, ему придется собрать 300 тыс. подписей. В инициативную группу избирателей входили артисты, журналисты, депутаты Госдумы и другие.
Сам Владимир Путин на заседание не приехал. Секретарь президента объяснил это напряженным рабочим графиком.