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19:08, 26 декабря 2017 441
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Инициативная группа выдвинула Путина на пост президента 1

Инициативная группа выдвинула Путина на пост президента

Фото: Pixabay.com

Инициативная группа избирателей выдвинула Владимира Путина на пост президента. За выдвижение проголосовали ее 668 членов, передает «РБК».

Документы направят в ЦИК, после чего представитель кандидата сможет открыть счет для избирательного фонда и начать сбор подписей. Так как действующий президент идет на выборы как самовыдвиженец, ему придется собрать 300 тыс. подписей. В инициативную группу избирателей входили артисты, журналисты, депутаты Госдумы и другие.

Сам Владимир Путин на заседание не приехал. Секретарь президента объяснил это напряженным рабочим графиком.


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