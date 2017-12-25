В Рязанском областном перинатальном центре родился 20-тысячный ребенок. Фото

В четверг, 21 декабря, в Рязанском областном перинатальном центре родился 20-тысячный ребенок. Официальная выписка младенца ростом 52 сантиметра и весом 3 220 граммов состоялась в понедельник, 25 декабря.
Родители — Сергей и Елена Максимовы из Скопина — подписали акт о рождении ребенка, которого назвали Арсением. Поздравить Максимовых приехали не только родные и близкие, но и министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий, а также зампред правительства области Лариса Крохалева, которая вручила им свидетельство о рождении малыша. «Надеюсь, что аист не в последний раз посетил вашу семью. Счастья и здоровья вашим сыну и дочке. Если будут счастливы дети, значит, и семья тоже», — сказала она.
В беседе с журналистами родители признались, что сына не хватало для полного «комплекта», так как в семье уже есть дочь Настя, и поблагодарили персонал перинатального центра. Крохалева отметила, что в целях улучшения демографической ситуации на федеральном и региональном уровнях ведется необходимая работа и оказывается поддержка молодым и многодетным семьям: «Недавно президент объявил о новых мерах поддержки детства. Эти меры эффективные и реальные — это материальная поддержка молодых и многодетных семей, а также расширяются возможности использования материнского капитала», — пояснила зампред правительства. «В нашем регионе также осуществляется поддержка молодых семей до 36 лет при приобретении ими жилья. Николай Любимов заинтересован в том, чтобы рязанцы оставались в области и работали на развитие региона», — добавила она.