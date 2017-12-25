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17:08, 25 декабря 2017 922
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Руководителя Михайловского сельхозпредприятия осудили за налоговые махинации

Руководителя Михайловского сельхозпредприятия осудили за налоговые махинации

Руководителя Михайловского сельхозпредприятия осудили за налоговые махинации. Об этом сообщили на сайте рязанского СУ СКР.

Установлено, что в 2016 году обвиняемый, зная о наличии долгов по налогам и сборам около восьми миллионов рублей, осуществлял платежи более девяти миллионов рублей, используя расчетные счета своих контрагентов.

Уголовное дело по статье 199.2 УК РФ возбудили на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области. Мужчина возместил в бюджет Российской Федерации около 20 миллионов рублей.

Суд ему назначи штраф 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.


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