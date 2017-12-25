Прио-Внешторгбанк и театр кукол подарили детям из многодетных семей «Новогоднюю сказку»

В четверг, 21 декабря Прио-Внешторгбанк и театр кукол совместно с союзом многодетных семей провели для юных рязанцев новогодний праздник с конкурсами и подарками, после которого дети увидели премьерный спектакль «#Елкилайки».
«В этом году мы предлагаем детям и их родителям познакомиться с совершенно новой сказкой, где задействованы новые персонажи, главный из которых — собака Лайка. По сюжету добрые герои борются со злом, а дети, наши зрители, им в этом помогают. Это современная постановка никого не оставит равнодушным», — рассказал директор рязанского театра кукол Константин Кириллов.
Праздник для многодетных семей проводится уже второй год подряд. В этот раз мероприятие посетили более 220 юных зрителей. «Поддерживая подобные акции, мы стараемся принести радость детям из больших семей, у которых не всегда есть возможность посетить такие мероприятия. Каждый маленький гость смог увидеть новогоднее театрализованное чудо и получить большой сладкий подарок», — прокомментировал событие председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин.
Он также добавил, что банк и рязанский театр кукол сотрудничают уже более 25 лет. По словам Гинишина, за это время партнерство переросло в дружеские отношения, благодаря которым организации реализовали десятки совместных проектов.