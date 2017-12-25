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14:08, 25 декабря 2017 1 457
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На Московском сбили пешехода

На Московском сбили пешехода

На Московском в Рязани сбили пешехода. Соответствующее фото опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Авария произошла на улице Западной. Внедорожник наехал на пешехода вне «зебры».

Официальной информации пока нет.


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