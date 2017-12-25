На Московском сбили пешехода

На Московском в Рязани сбили пешехода. Соответствующее фото опубликовали в группе «
Авария произошла на улице Западной. Внедорожник наехал на пешехода вне «зебры».
Официальной информации пока нет.
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На Московском в Рязани сбили пешехода. Соответствующее фото опубликовали в группе «
Авария произошла на улице Западной. Внедорожник наехал на пешехода вне «зебры».
Официальной информации пока нет.
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2017 год стал знаковым для всех российских автомобилистов.