Жителей Ряжска научили пользоваться огнетушителем

Жителям Ряжска Рязанской области напомнили о пожарной безопасности. Об этом сообщили на сайте регионального
В комплексном центре обслуживания населения сотрудники МЧС и специалисты Всероссийского пожарного общества провели профилактическую акцию.
Специалисты провели инструктажи о мерах пожарной безопасности в домах, о правилах пользования пиротехникой и показали учебный фильм.
В завершении мероприятия прошла профилактическая тренировка по эвакуации, оказания первой помощи и занятия по использованию огнетушителя.