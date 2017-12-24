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9:17, 24 декабря 2017 15 231
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В Рязанской области начнется метель — Гидрометцентр

В Рязанской области начнется метель — Гидрометцентр

В воскресенье, 24 декабря, в Рязанской области возможна метель. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

По Рязанской области ожидается сильный снег, метель при ветре 15-20 м/с, отмечается на сайте.


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