В Рязани выставили на продажу коллекционные автомобили

Коллекция отечественных автомобилей с пробегом до 1000 км, выпущенных с 1993 до 2005 годы, появилась на сайте «Авито». Как отметил портал
Среди представленных машин есть, например, ВАЗ-2112 2004 года за 450 тысяч рублей, ВАЗ-21099 2001 года за 500 тысяч рублей, две «пятёрки» за 250 тысяч и 350 тысяч рублей, «семёрка» 1993 года за 500 тысяч рублей, ГАЗ-3110 «Волга» 2000 года за 300 тысяч рублей.
Самый дорогой лот — выпущенный в 2000 году ВАЗ-21099 с пробегом 500 км стоимостью 600 тысяч рублей. Самым доступным вариантом стала «Ока» 2001 года за 150 тысяч рублей.
Все автомобили заявляются как коллекционные, хранившиеся в помещении со стабильной температурой. На некоторых фотографиях машины даже показаны в частично укрытом виде. Кроме того, в коллекции присутствует также «Москвич-2140» 1987 года с пробегом 10 тысяч километров. По информации продавца, машины находятся в Рязани.
Фото с сайта «Авито»