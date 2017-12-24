В Окский заповедник привезли 17 зубров из Швеции

Семнадцать зубров из четырех центров разведения Швеции прибыли в питомник Окского государственного заповедника. Об этом сообщил его
Зубры прошли карантин на территории природного парка в Северной Европе. Затем через Балтийское море их переправили на пароме, а потом автотранспортом доставили до питомника.
Животных выпустили в просторные вольеры, где в течение месяца за ними будут наблюдать специалисты, кормить и проводить все необходимые ветеринарные процедуры. После карантина десять зубров останутся здесь жить и размножаться, а остальные отправятся в Турмонский заказник для формирования новой вольноживущей группировки — уже второй на территории Северной Осетии.
Фото пресс-службы Окского заповедника