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14:00, 24 декабря 2017 14 939
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В Окский заповедник привезли 17 зубров из Швеции

В Окский заповедник привезли 17 зубров из Швеции

Семнадцать зубров из четырех центров разведения Швеции прибыли в питомник Окского государственного заповедника. Об этом сообщил его сайт.

Зубры прошли карантин на территории природного парка в Северной Европе. Затем через Балтийское море их переправили на пароме, а потом автотранспортом доставили до питомника.

Животных выпустили в просторные вольеры, где в течение месяца за ними будут наблюдать специалисты, кормить и проводить все необходимые ветеринарные процедуры. После карантина десять зубров останутся здесь жить и размножаться, а остальные отправятся в Турмонский заказник для формирования новой вольноживущей группировки — уже второй на территории Северной Осетии.

Фото пресс-службы Окского заповедника


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