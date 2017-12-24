Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах. Об этом сообщили на сайте телеканала «
В пятницу, 22 декабря, в Рязани прошел региональный форум директоров школ. На нем объявили результаты проведенного опроса родителей и учителей по поводу организации учебного процесса.
В сообщении отметили, что 80% опрошенных поддержали «пятидневку», за введение единого выпускного дня — почти 63%. По поводу введения единой школьной формы мнения разделились — чуть больше 50% проголосовало «за».
Напомним, опрос педагогической и родительской общественности