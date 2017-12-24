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15:36, 24 декабря 2017 3 121
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На въезде в Рязанскую область перевернулась фура

На въезде в Рязанскую область перевернулась фура

В воскресенье, 24 декабря, произошла авария на въезде в Рязанскую область со стороны Москвы. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Подслушано у водителей Рязани».

По сообщению пользователя группы, в ДТП также участвовал «ВАЗ-21014».

Подробности уточняются.

Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»


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