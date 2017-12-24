На въезде в Рязанскую область перевернулась фура

В воскресенье, 24 декабря, произошла авария на въезде в Рязанскую область со стороны Москвы. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «
По сообщению пользователя группы, в ДТП также участвовал «ВАЗ-21014».
Подробности уточняются.
Фото группы «
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В воскресенье, 24 декабря, произошла авария на въезде в Рязанскую область со стороны Москвы. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «
По сообщению пользователя группы, в ДТП также участвовал «ВАЗ-21014».
Подробности уточняются.
Фото группы «
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