Поисковики ищут родственников погибшего рязанского солдата

В Ленобласти ищут родственников погибшего рязанского солдата. Информация об этом появилась в группе «
В лесу на Карельском перешейке обнаружили мешок с латунными гильзами. В одной из гильз нашли записку, написанную уроженцем Рязанской области.
«Кто-то накопал и оставил в лесу мешок с латунными гильзами от нашей и финской трехлинеек. Собирали видимо на латунь. Среди них была гильза, заткнутая деревянным чопиком. Алексей обратил на это внимание, вытащил затычку и глазам не поверил. В гильзе была записка. Медальон. В прекрасной сохранности. Текст на двух сторонах записки: «красноармеец Крюков Павел Андреевич призван Егорьевским Р.В.К, уроженец Рязанской области, Шиловский район, деревня Пустополье. Место жительства — Московская область, Раменский район поселок Стаханово, улица Жуковская дом 5 квартира 44. Жена Крюкова Палагея Андреевна», — написал автор сообщения.
«Может удастся найти родственников и передать последнюю весточку с фронта», — добавил он.
Фото из группы «