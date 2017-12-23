Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:51, 23 декабря 2017 1 682
 0    0

МЧС предупредило рязанцев о метели и ухудшении видимости

МЧС предупредило рязанцев о метели и ухудшении видимости

Региональное ГУ МЧС предупредило рязанцев о метели и ухудшении видимости. Прогноз опубликовала пресс-служба ведомства.

Ночью и днем в воскресенье, 24 декабря, на территории Рязанской области ожидаются сильный снег, местами метель, сильный ветер до 20 метров в секунду. Ухудшится видимость, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Рязанцам напомнили о правилах безопасности при непогоде: «Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. Будьте предельно внимательны за рулем. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
9:17, 24 декабря 2017
В Рязанской области начнется метель — Гидрометцентр
16:05, 23 декабря 2017
В воскресенье в Рязанской области ожидается сильный ветер
12:51, 23 декабря 2017
МЧС предупредило рязанцев о метели и ухудшении видимости
10:51, 23 декабря 2017
Синоптики пообещали, что «декабрьский апрель» закончился в ЦФО
8:46, 23 декабря 2017
В Спас-Клепиках разлилась река. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Деловая миссия рязанских бизнесменов в Белорусии

Деловая миссия рязанских бизнесменов в Белорусии 1

Рязанские компании посетили профильные предприятия и провели прямые переговоры с потенциальными деловыми партнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 288 976
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
11:23, 18 декабря 2017 127 224
Лидером продаж на российском авторынке в ноябре стала Kia
13:58, 20 декабря 2017 108 597
Летом в Рязани вырастет тариф на холодную воду
17:46, 23 декабря 2017 75 460
На «Подбелке» зажгли «звездное небо». Фото и видео 1
21:09, 23 декабря 2017 73 575
На Лыбедском бульваре установили «рок-каток»
Все новости
Голосования

Вы следите за развитием криптовалют?

Окончание опроса: 27.12.2017
Архив голосований
Форум