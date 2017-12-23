Региональное ГУ МЧС предупредило рязанцев о метели и ухудшении видимости. Прогноз опубликовала
Ночью и днем в воскресенье, 24 декабря, на территории Рязанской области ожидаются сильный снег, местами метель, сильный ветер до 20 метров в секунду. Ухудшится видимость, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Рязанцам напомнили о правилах безопасности при непогоде: «Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. Будьте предельно внимательны за рулем. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара».