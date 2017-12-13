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9:53, 13 декабря 2017 266
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В Рязанской области изъяли более тонны «незамерзайки». Видео

В Рязанской области изъяли более тонны «незамерзайки». Видео

В Рязанской области изъяли 1090 литров «незамерзайки». Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

В ходе проверки сотрудники полиции выявили два факта продажи «незамерзающей» жидкости для стекол автомобиля разных марок, которую продавали без документов.

На рязанцев, причастных к торговле, возбудили дела об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ.

Всего с начала декабря полицейские выявили 31 факт торговли «незамерзайки» с нарушениями и изъяли более трех тонны продукции. На нарушителей составлили протоколы об административном правонарушении.


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