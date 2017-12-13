В Рязанской области изъяли более тонны «незамерзайки». Видео

В Рязанской области изъяли 1090 литров «незамерзайки». Об этом сообщили на
В ходе проверки сотрудники полиции выявили два факта продажи «незамерзающей» жидкости для стекол автомобиля разных марок, которую продавали без документов.
На рязанцев, причастных к торговле, возбудили дела об административном правонарушении по статье 14.2 КоАП РФ.
Всего с начала декабря полицейские выявили 31 факт торговли «незамерзайки» с нарушениями и изъяли более трех тонны продукции. На нарушителей составлили протоколы об административном правонарушении.