В Рязани раскрыли ограбление на автовокзале

Полиция раскрыла ограбление на центральном автовокзале Рязани. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил
50-летний житель соседнего региона приехал в Рязань и решил перекусить в кафе, расположенном тут же на автовокзале. Там после очередной порции спиртного приезжий познакомился с парнем, который закусывал за соседним столиком.
Поздно вечером новые случайные приятели вышли на улицу, чуть отошли от автовокзала и тут злоумышленник неожиданно вырвал из рук приезжего сумку и бросился бежать. В сумке остался кошелек с тремя тысячами рублей и банковскими картами, а также личные вещи пострадавшего.
Ориентировку на розыск подозреваемого получили все наряды патрульно-постовой службы полиции. Его лицо оперативники рассмотрели на записи камер видеонаблюдения. Один из сотрудников ППС вспомнил, что уже проверял у него документы, и откуда тот приезжал в Рязань.
На следующий день злоумышленника заметили на автовокзале и задержали. Им оказался 31-летний житель Рязанской области, которого уже судили за кражу и неправомерное завладение транспортным средством. В Рязань мужчина приезжал в поисках случайного заработка.
Полиция завела уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы до четырех лет.