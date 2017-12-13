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10:47, 13 декабря 2017 282
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В Рязани подорожали огурцы, яблоки и подсолнечное масло. Мониторинг цен

В Рязани подорожали огурцы, яблоки и подсолнечное масло. Мониторинг цен

Как и неделю назад, в Рязанской области больше всего подорожали огурцы — на 6,6% (до 143,98 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен в ЦФО во вторник, 12 декабря, представил Рязаньстат.

Также увеличилась стоимость яблок — на 3,9% (до 77,45 рубля за килограмм), подсолнечного масла на 2,5% (до 93,45 за килограмм) и сметаны (до 173,59 за килограмм).

Вновь упала цена на картофель на 1,5% (до 16,56 рубля за килограмм). Среди лидеров в округе рязанских продуктов не оказалось, регион оказался в «аутсайдерах» по средним ценам на:

  • сосиски и сардельки — 273,47 рубля за килограмм;
  • яйца куриные — 47,25 рубля за десяток;
  • водку — 545,63 рубля за литр;
  • сливочное масло — 449,6 рубля за килограмм;
  • карамель — 193,92 рубля за килограмм;
  • стерилизованное молоко — 60,44 рубля за литр;
  • пастеризованное молоко — 39,31 рубля за литр;
  • творог — 225,57 рубля за килограмм;
  • печенье — 108,17 рубля за килограмм;
  • морковь — 15,89 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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