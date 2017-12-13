В Рязани подорожали огурцы, яблоки и подсолнечное масло. Мониторинг цен

Как и неделю назад, в Рязанской области больше всего подорожали огурцы — на 6,6% (до 143,98 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен в ЦФО во вторник, 12 декабря, представил Рязаньстат.
Также увеличилась стоимость яблок — на 3,9% (до 77,45 рубля за килограмм), подсолнечного масла на 2,5% (до 93,45 за килограмм) и сметаны (до 173,59 за килограмм).
Вновь упала цена на картофель на 1,5% (до 16,56 рубля за килограмм). Среди лидеров в округе рязанских продуктов не оказалось, регион оказался в «аутсайдерах» по средним ценам на:
- сосиски и сардельки — 273,47 рубля за килограмм;
- яйца куриные — 47,25 рубля за десяток;
- водку — 545,63 рубля за литр;
- сливочное масло — 449,6 рубля за килограмм;
- карамель — 193,92 рубля за килограмм;
- стерилизованное молоко — 60,44 рубля за литр;
- пастеризованное молоко — 39,31 рубля за литр;
- творог — 225,57 рубля за килограмм;
- печенье — 108,17 рубля за килограмм;
- морковь — 15,89 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.