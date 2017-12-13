В октябре рязанцы установили рекорд по ипотеке

В октябре в Рязанской области выдали рекордное количество ипотечных кредитов. Об этом сообщило региональное отделение Центробанка во вторник, 12 декабря.
Рязанцам выдали 1 033 ипотечных кредита в национальной валюте на общую сумму 1,6 млрд рублей. Средства выдавались в среднем под 9,93% годовых.
За год объем кредитования увеличился на 28,2%. Средний размер предоставленного ипотечного жилищного кредита возрос с 1,43 до 1,54 млн рублей, а срок погашения увеличился до 15 лет 7 месяцев.
К началу ноября 2017 года банки предоставили рязанцам 7 396 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 11,4 млрд рублей. По этому показателю регион вошел в тройку лидеров ЦФО.