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9:57, 13 декабря 2017 284
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В аварии с фурой в Михайловском районе погиб 22-летний водитель легковушки. Фото

В аварии с фурой в Михайловском районе погиб 22-летний водитель легковушки. Фото

Фото: УГИБДД по Рязанской области

В аварии с фурой в Михайловском районе погиб 22-летний водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла в 1:35 среды, 13 декабря, на 235 километре дороги Калуга- Рязань. Водитель «шестерки» выехал на «встречку», где столкнулся с грузовым Volkswagen под управлением 38-летнего туляка. 22-летний водитель ВАЗ-2106 погиб на месте аварии.


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