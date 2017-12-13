Скрывавшиеся в Рязани подростки получили 20 лет на двоих за убийство родителей. Об этом сообщили на
Установлено, что 16 декабря 2015 года вечером потерпевший и его 15-летняя дочь поссорились, после чего девушка заперлась в ванной комнате и рассказла о случившемся своему 18-летнему парню.
Она дождалась, когда все родственники лягут спать, и открыла входную дверь своему молодому человеку, после чего они напали на родителей. От полученных множественных ножевых ранений — не менее 30 — отец девушки скончался на месте, жизнь матери врачи спасли.
После совершения преступления пара скрылась. 17 декабря вечером они пришли в отдел полиции в Рязани и написали явку с повинной.
Суд назначил молодому человеку 10,5 лет лишения свободы колонии строгого режима, девушке — 9,5 лет колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.