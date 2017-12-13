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11:50, 13 декабря 2017 675
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Скрывавшиеся в Рязани подростки получили 20 лет на двоих за убийство родителей

Скрывавшиеся в Рязани подростки получили 20 лет на двоих за убийство родителей

Скрывавшиеся в Рязани подростки получили 20 лет на двоих за убийство родителей. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

Установлено, что 16 декабря 2015 года вечером потерпевший и его 15-летняя дочь поссорились, после чего девушка заперлась в ванной комнате и рассказла о случившемся своему 18-летнему парню.

Она дождалась, когда все родственники лягут спать, и открыла входную дверь своему молодому человеку, после чего они напали на родителей. От полученных множественных ножевых ранений — не менее 30 — отец девушки скончался на месте, жизнь матери врачи спасли.

После совершения преступления пара скрылась. 17 декабря вечером они пришли в отдел полиции в Рязани и написали явку с повинной.

Суд назначил молодому человеку 10,5 лет лишения свободы колонии строгого режима, девушке — 9,5 лет колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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