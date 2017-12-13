Рязанские полицейские присоединились к розыску пропавшего год назад подростка из Забайкалья

Рязанские полицейские опубликовали ориентировку на 16-летнего Данилу Федорова из Краснокаменска Читинской области. Подросток без вести пропал в августе 2016 года, последний раз его видели 11 числа. Сообщается, что Федоров может передвигаться автостопом.
Приметы: рост 160-165 сантиметров, телосложение худощавое, лицо смуглое, волосы прямые темно-русые.
Особые приметы: на левой руке в районе большого пальца татуировка.
Был одет: спортивный костюм темного цвета, футболка синего цвета, кроссовки белого цвета.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам