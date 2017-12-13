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8:10, 13 декабря 2017 468
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Пропавшую рязанку нашли в Липецке

Пропавшую рязанку нашли в Липецке

Пропавшую рязанку нашли в Липецке. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Шашкина Татьяна пропала в понедельник, 11 декабря. Во вторник, 12 декабря, житель Липецка сообщил о том, что женщина с похожими приметами находится на городском автовокзале. На место сразу же выехали липецкие волонтеры, которые помогли пропавшей дождаться сына.

Фото группы «Liza Alert Рязань»


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В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

В центре Рязани открыли первый МФЦ на базе Сбербанка

Подобный проект до этого был реализован только в Воронеже.

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