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11:48, 13 декабря 2017 1 235
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На личном приеме граждан Карабасов рассмотрел 18 обращений рязанцев

На личном приеме граждан Карабасов рассмотрел 18 обращений рязанцев

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 12 декабря, в администрации Рязани прошел общероссийский день приема граждан. Мероприятие проводят ежегодно в рамках Дня Конституции, отмечается на сайте мэрии.

В приеме участвовали и.о. главы администрации Сергей Карабасов и его заместители — Сергей Пашкевич, Игорь Тишин, Елена Сорокина, Сергей Савин и и.о. заместителя Владимир Луканцов.

С 12:00 до 20:00 к ним обратились 59 рязанцев. Все они получили разъяснения по интересующим их вопросам. Карабасов рассмотрел 18 обращений по вопросам улучшения жилищных условий, содержания муниципального жилья и ремонта дорог.


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