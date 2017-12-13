На личном приеме граждан Карабасов рассмотрел 18 обращений рязанцев

Во вторник, 12 декабря, в администрации Рязани прошел общероссийский день приема граждан. Мероприятие проводят ежегодно в рамках Дня Конституции, отмечается на
В приеме участвовали и.о. главы администрации Сергей Карабасов и его заместители — Сергей Пашкевич, Игорь Тишин, Елена Сорокина, Сергей Савин и и.о. заместителя Владимир Луканцов.
С 12:00 до 20:00 к ним обратились 59 рязанцев. Все они получили разъяснения по интересующим их вопросам. Карабасов рассмотрел 18 обращений по вопросам улучшения жилищных условий, содержания муниципального жилья и ремонта дорог.