Всероссийский тест по истории Отечества написали более двух тысяч рязанцев. На территории региона работали 70 площадок, где все желающие могли проверить свои знания.
В акции участвовали учащиеся школ и учителя, студенты, представители общественных организаций и политических партий. Организатором выступил Молодежный парламент при Рязанской областной думе.
За 40 минут рязанцы ответили на 40 вопросов, которые охватили все исторические периоды до современности. Официальные результаты тестирования подведут после 20 декабря.