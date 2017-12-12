Во вторник автомобили рязанцев проверят на наличие детских кресел

Во вторник, 12 декабря, в Рязанской области пройдет операция «Внимание, Дети!». Об этом сообщила
Автоинспекторы напомнили, что ребенок в возрасте до 7 лет должен находиться в машине в детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым. За нарушение правила грозит штраф в размере трех тысяч рублей.
Также водителям напомнили, что нужно быть внимательными на дороге.
«Юные пешеходы могут появиться неожиданно на проезжей части, либо выбежать из-за припаркованного транспорта во дворах. Водитель должен быть готов затормозить в любой момент и ожидать появления маленького участника дорожного движения из-за любого препятствия даже во внутридворовых территориях», — отметили в сообщении.