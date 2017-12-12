Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем Конституции. По его словам, основной закон государства «стал гарантом порядка, стабильности и успешного экономического, социального и культурного развития России».
«Конституция определила права и свободы человека, а значит, позволила каждому жителю нашей страны реализовать свой потенциал, проявить личную инициативу и творчество. Уверен, в наших с вами силах сохранить и укрепить все те общенациональные ценности и правовые принципы, которые прописаны в Конституции. Ведь это залог достойной жизни каждого гражданина России!» — сказал Фролов.
Глава города пожелал рязанцам «крепкого здоровья, успехов в труде, семейного благополучия, мира и согласия».