В Скопине вынесли приговор заключенному за драку при обыске

В понедельник, 11 декабря, Скопинский районный суд вынес приговор москвичу, заключенному в местную колонию. Его обвинили в применении насилия, не опасного для здоровья, сообщил
В колонию строгого режима обвиняемый попал на 22 года.
Установлено, что во время обыска в августе этого года обвиняемый вел себя подозрительно и пытался скрыться от сотрудников учреждения. Потерпевший — сотрудник колонии — отвел его в досмотровую комнату, где приступил к обыску. В это время обвиняемый дважды его ударил: «в область правого плеча» и «в область лица», указано в релизе суда.
Сотрудники колонии пресекли его действия, а потерпевший обращался в районную больницу.
Заключенного приговорили еще к трем годам лишения свободы. С учетом времени, которое он уже провел в колонии, ему предстоит пробыть там еще 21 год.