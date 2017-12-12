В Рязанской области задержали «черного лесоруба». Об этом сообщила
Полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры Кадомского района обнаружили незаконную делянку, на которой заготавливали сосновые деревья.
По следу трактора, который остался на снегу нашли «место назначения» злоумышленника и самого «лесоруба».
В незаконной заготовке леса заподозрили 55-летнего жителя села Дарьино.
За первый заход мужчина срубил девять деревьев. Злоумышленник готовился ко второму «рейсу», но полиция пресекла его действия.
В отношении «лесоруба» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ.