В Рязанской области осудят экс-начальника районного уголовного розыска

В Рязанской области предстанет перед судом бывший начальник уголовного розыска одного из районных отделов МВД. Об этом сообщила
Инцидент произошел 28 февраля 2016 года Следствие установило, что начальник отдела, недавно назначенный на должность, решил инсценировать кражу из дачного дома, чтобы повысить показатели раскрываемости преступлений на подведомственной ему территории.
Для этого он незаконно проник в дом знакомого в деревне Насурово Рязанского района. Там он пытался уговорить мужчину, чтобы тот совершил преступление.
Последний вызвал по телефону свою знакомую, которая приехала вместе с сожителем и потребовала соотрудника полиции прекратить действия. В ответ обвиняемый достал травматический пистолет и стал угрожать присутствующим убийством. После этого он скрылся с места происшествия, а потерпевшие сообщили о случившемся в полицию.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.